Als er iets is wat ons allemaal bindt is het de onzekerheid van de liefde wel. Niets is spannender dan verliefd zijn en nog niet weten of diegene jou ook leuk vindt. Maar als die ander te verlegen is om een move te maken of je elkaar nog niet zo goed kent, hoe kom je daar dan achter? Girlscene heeft het voor je uitgezocht! Lees snel verder voor 9 vragen over hoe je erachter komt of iemand je leuk vindt. Lees verder