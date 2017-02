Nog heel even en het is de meest romantische dag van het jaar. We hebben het natuurlijk over Valentijnsdag. Of je nu al jaren een vriendje hebt of aan het begin van iets moois staat, iets leuks doen met z'n tweetjes is altijd een goed idee op de dag van de liefde. Inspiratie nodig? Wij hebben het makkelijk voor je gemaakt en speciaal voor jou en je crush zeventien originele dates geselecteerd. Lees verder