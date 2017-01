Dat we allemaal dol zijn op Too Faced is geen verrassing meer. Too Faced is een favoriet van veel meiden op het gebied van make-up. Laten we toevallig ook dol zijn op unicorns. Als we deze twee dingen samenvoegen, krijgen we een make-upproduct van Too Faced (een lipstick om precies te zijn) genaamd Unicorn Tears. De mooiste lipstick die we tot nu toe hebben gezien... Lees verder