Hello, my name is ... and I'm a shopaholic! Herkenbaar? Voor ons op de redactie wel, oeps! Roos en Melisa waren deze week in een waar shopping walhalla want zij kregen alvast een kijkje bij de nieuwe lente/zomercollectie van River Island. Benieuwd welke items deze zomer niet in jouw kast mogen ontbreken en wat we de rest van de week hebben gedaan? Bekijk dan snel onze video! Lees verder